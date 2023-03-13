الأهلي راحة اليوم من التدريبات في جنوب أفريقيا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بقيادة مارسيل كولر اللاعبين راحة اليوم من التدريبات على أن يستأنف المران غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل.

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الفريق استعداداته لمباراة القطن أمس في جنوب إفريقيا، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا أمام صن داونز تدريبات داخل صالة الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، وخاض علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلًّا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.