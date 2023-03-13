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قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف مديرة القسم الإعلامي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشقيقة الفنان الراحل عزت أبوعوف، إن تشكيل فرقة "الفور إم" (التي شكلها الراحل) كان بمحض الصدفة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة «النهار»، اليوم الاثنين، أن عزت أبو عوف لم يكن مجرد أخ لكنه كان أيقونة بالنسبة لها وشقيقاتها.

وذكرت أن عزت كان يُجري تجهيزا لموسيقى تصويرية لأحد المسلسلات في المنزل، وقرر تجربة الأمر عليها رفقة شقيقاتها الثلاثة.

وأوضحت أن التجربة حققت نجاحا فاقترح عليهن تشكيل فرقة الفور إم، مؤكدة أنهن رحبّن بالفكرة.

وأكدت أن والدها لم يكن يعلم بتشكيل الفرقة، لكن سرعان ما علم بالأمر، موضحة أنهن غادرن المنزل وتوجهن لمنزل عزت أبو عوف.

وتابعت: «عزت راح لبابا واعتذرله وقاله إحنا مكناش نتوقع رد الفعل ده.. وفِضل مخاصمنا لغاية ما رجعنا البيت.. إحنا مكناش متخيلين إننا ننجح كده ولا رد فعله يكون كده».

وأشارت إلى مقاطعة عائلتهن لهن بسبب دخولهن الوسط الفني، بسبب خوف العائلة من عملهن في الملاهي الليلة.