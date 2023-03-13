غزل المحلة يعلن سفر لاعبه إلى كوت ديفوار خلال فترة التوقف الدولي

أعلن فريق غزل المحلة، اليوم الإثنين، سفر لاعبه الإيفواري إبراهيما كونيه إلى بلاده، خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وقال غزل المحلة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل، على طلب لاعب الفريق الايفوارى إبراهيما كونيه للسفر إلى بلاده؛ لخوض إجازة سريعة واستكمال البرنامج العلاجى له».

وأضاف البيان: «ويعانى إبراهيما كونيه من شد العضلة الخلفية، وسوف يخوض تدريبات تأهيلية في بلاده تحت أشراف أحد الأطباء على أن يعود اللاعب الى القاهرة قبل استئناف مباريات الفريق الرسمية».