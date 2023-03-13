 غزل المحلة يعلن سفر لاعبه إلى كوت ديفوار خلال فترة التوقف الدولي - بوابة الشروق
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غزل المحلة يعلن سفر لاعبه إلى كوت ديفوار خلال فترة التوقف الدولي

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 8:42 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 8:42 م

أعلن فريق غزل المحلة، اليوم الإثنين، سفر لاعبه الإيفواري إبراهيما كونيه إلى بلاده، خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وقال غزل المحلة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل، على طلب لاعب الفريق الايفوارى إبراهيما كونيه للسفر إلى بلاده؛ لخوض إجازة سريعة واستكمال البرنامج العلاجى له».

وأضاف البيان: «ويعانى إبراهيما كونيه من شد العضلة الخلفية، وسوف يخوض تدريبات تأهيلية في بلاده تحت أشراف أحد الأطباء على أن يعود اللاعب الى القاهرة قبل استئناف مباريات الفريق الرسمية».


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