هازارد يكشف عن أسباب اعتزاله اللعب دوليا

تحدث البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم ريال مدريد عن أسباب إعلان اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي، بعد خروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم الأخيرة والتي أقٌيمت في قطر.

وقال هازارد في تصريحات لراديو « آر تي بي إف» البلجيكية:" هذا الموضوع لم يدخل رأسي أبداً، العديد من اللاعبين اعتزلوا دولياً بسبب تراجع أداؤهم والبعض الآخر لم يعتزل لأنهم يلعبون كثيراً مع الأندية لكنني ألعب قليلاً جداً، و لا أستطيع أن أرى نفسي بديلاً في ريال مدريد وفي نفس الوقت ألعب مع بلجيكا".

وأوضح :" بدأت أفكر في قرار الاعتزال الدولي بعد بطولة أمم أوروبا، في ذلك الوقت عملت كثيراً وتعرضت للإصابة ولم أستطع اللعب ضد إيطاليا، لقد آلمني ذلك، غادر زميلي في الفريق كروس المنتخب الألماني منذ عامين وعلق أنه عندما يكون هنالك لاعبون آخرون في المنتخب يمكنه الاستمتاع بوقته مع أطفاله".

وأتم هازارد:" اتصل بي الملك فيليب (ملك بلجيكا)، لكن ما تحدثنا عنه بقي بيننا، في كرة القدم لا يجب أن تقول دائماً لا، لكن لدي الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها، على سبيل المثال قضاء المزيد من الوقت مع أطفالي وعائلتي، لا أرى نفسي نادم على قراري".