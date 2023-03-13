بيلاروسيا: حجم التبادل التجاري مع إيران سجل زيادة 3 أضعاف

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن حجم التبادل التجاري بين طهران ومينسك، سجّل خلال العام 2022 زيادة بواقع 3 اضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه؛ مؤكدا بان طاقات البلدين تفوق هذا المستوى.

وأشار "لوكاشينكو"، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين بطهران، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي"، إلى المباحثات المسهبة التي جرت بين الرئيسين اليوم وتناولت جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "الجانبان متفقان على أن العلاقات الثنائية مرت بفترة من الجمود، لكن لحسن الحظ تمكّنا من تجاوز هذه الحقبة بنجاح".

ولفت رئيس جمهورية روسيا البيضاء إلى وثائق التعاون التي وقعها اليوم الاثنين مع الجانب الإيراني؛ مؤكدا لو استطعنا في تنفيذ جميع هذه التوافقات، عنده سنكون قادرين على تحقيق الهدف المشترك في بلوغ حجم الـ100 مليون دولار سنويا في مجال التبادل التجاري المشترك.

وتابع: "نحن نوافق الرأي مع الرئيس الإيراني من أن الحظر اتاح فرصا مواتية لكلا البلدين".

وتابع: نحن سعداء بشان المواقف المشتركة والمتسقة بين إيران وبيلاروس حيال القضايا الإقليمية والدولية؛ مبينا أن كلا البلدين يرغبان في نظام عالمي عادل ومتعدد الاقطاب.

واعتبر الرئيس البيلاروسي، يوم 18 مارس، مناسبة في غاية الأهمية على صعيد العلاقات بين طهران ومينسك؛ حيث تصادف حلول الذكرى الـ30 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.