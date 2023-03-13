الاستخبارات العسكرية العراقية: اعتقال 11 إرهابيا في 4 محافظات

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال 11 إرهابيا في أربع محافظات.

وذكر بيان للاستخبارات - أوردته الوكالة العراقية للأنباء (نينا) - "أنه خلال عمليات استباقية تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين؛ أسفرت عن اعتقال 11 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/إرهاب في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي"، مشيرا إلى تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا.

وفي السياق ذاته، ألقت قوات قيادة عمليات بغداد القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/ إرهاب ضمن مناطق غربي العاصمة.

وذكر بيان للقيادة - وفقا لـ (نينا) - أن قوة أمنية في فرقة المشاة (السادسة) اعتقلت إرهابيا بعد رصد تواجده في منطقة الإصلاح ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة (24) غربي بغداد.