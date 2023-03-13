أشتية يدعو إيطاليا إلى الأخذ بزمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إيطاليا إلى الأخذ بزمام المبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق إيمانها بحل الدولتين، كما طالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كلها، بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال استقبال أشتية لنائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، في رام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والقنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديلي، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وشدد أشتية على أن الانتخابات لا يمكن تقسيمها، ويجب أن تعقد بشكل موحد في الأراضي الفلسطينية كلها، بما فيها القدس، في الوقت نفسه.

وجدد تأكيده على أن الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت، هو مهم نظرا لتعقيد الأمور على الأرض، وعدم وجود أي مبادرة سياسية والتصعيد من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير ممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إسرائيل تمارس علينا عدة حروب على الأرض وشعبنا ومقدراتنا، وتقرصن أموالنا بشكل غير قانوني، الأمر الذي يضعنا في وضع مالي صعب نعجز فيه عن الوفاء بالتزاماتنا بشكل كامل".

وبحث أشتية مع تاياني، تعزيز التعاون المشترك على صعيد العديد من القطاعات، مثمنا الدعم الإيطالي المباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي لتعزيز وبناء القدرات في المؤسسات الفلسطينية، ودعم برامج ومشاريع التنمية، وخلق فرص عمل، والصحة، والريادة، والمرأة، والشباب، ووكالة غوض وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا".