حزب حماة الوطن بمطروح: إقامة دورات رمضانية بالمراكز بالتعاون مع الشباب والرياضة

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قال عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح، إنه تقرر إقامة ورعاية دورات رمضانية لكرة القدم بمراكز المحافظة الثمانية، في إطار دعم حزب حماة الوطن للرياضة والرياضيين بالمحافظة.

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الحزب بصدد إقامة ورعاية دورات رمضانية بمراكز المحافظة، تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الحزب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فهي جزء من عدد من الفعاليات للحزب في الشهر الكريم التي سوف تظمها أمانة الرياضة بالحزب.

وأكد المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن بمطروح، أن الدورة الرمضانية أصبحت تقليد رمضاني لدى الحزب يهدف إلى تنمية اللياقة البدنية للمشاركين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية إلى جانب الهدف الأساسي وهو الترفيه.

وأضاف أمين التنظيم أن أمانة سيدي براني بدأت بالتجهيز للدورة الرمضانية تحت إشراف الكابتن عطا الله رزق أمين الرياضة بالحزب والتنسيق مع الدكتور وليد رفاعي عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة؛ لتنظيم دورات رمضانية في باقي المراكز بما فيها العاصمة مرسي مطروح.

وذكر أن الدورة سوف تتيح فرصة للشباب للتنافس الشريف، خاصة في وجود هدايا للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.