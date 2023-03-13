الرئاسة الفلسطينية: محاولات إسرائيل إدارة الصراع كبديل لإنهاء الاحتلال لن يحقق الاستقرار

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن محاولات الحكومة الاسرائيلية للعودة إلى نمط إدارة الصراع كبديل لإنهاء الاحتلال لن تؤدي لتحقيق الامن والاستقرار.



وحذر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، من أن سياسات إسرائيل "ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه الخطيرة الحكومة الإسرائيلية الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة".



وأشار أبو ردينة إلى "إصرار إسرائيل على الاستمرار بالإجراءات أحادية الجانب المتمثلة بمواصلة الاقتحامات للمسجد الاقصى المبارك والاستيطان وعمليات القتل اليومية والاعتقالات وحجز الأموال الفلسطينية".



وأضاف أن "الأوضاع الصعبة على الأرض نتيجة التصعيد الإسرائيلي اليومي، تتطلب من الإدارة الأمريكية التدخل وبشكل عاجل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية قبل فوات الأوان، وإلا سنصل إلى مرحلة لن يستطيع أحد توقع نتائجها الجسيمة".