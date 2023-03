حصدت النجمة ميشيل يوه جائزة أوسكار لعام 2023 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم " Everything Everywhere All at Once "، لتصبح أول امرأة أسيوية تحصد الجائزة.

حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وشهدتةنسخته الـ 95 تغييرات جذرية بعد صفعة الأوسكار الشهيرة، التي تلقاها مقدم الحفل في العام الماضي، كريس روك، من النجم العالمي ويل سميث بعد سخريته من مرض زوجته.

ولأول مرة منذ 60 عاما يتم تغيير لون السجادة الحمراء لحفل الأوسكار من لونها الأحمر المعتاد إلى لون الشامبين؛ وجاء هذا القرار من مستشاري الأزياء والابتكار ليزا لاف، وراؤول أفيلا من لجنة أكاديمية الأوسكار.

تُعد سجادة حفل الأوسكار الجديدة هي الأحدث في اتجاه السجاد الملون الذي يجتاح العروض الأولى والحفلات وحفلات توزيع الجوائز في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه علق الإعلامي الشهير، جيمي كيميل، الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين وسبق له تقديمه عام 2018، على تغيير اللون الخاص بسجادة حفل الأوسكار.

وقال "كيميل": "أعتقد أن اختيار سجادة بهذا اللون بدلاً من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا بأنه لن تراق دماء".

انتشرت حالة من الذعر بين منظمو حفل جوائز الأوسكار لهذا العام؛ خوفا من ظهور أحداث عنف أخري على يد "ويل سميث جديد"، حيث قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور "الأوسكار" وضع خطة أمنية تضمنت فريق لرصد ومنع أحداث العنف خلال إقامة الحفل ومعاقبة من يتسبب في نشر الفوضى بين الحضور.