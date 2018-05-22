أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن سياسة التعامل مع حراس المرمى لابد أن تتغيير، ويجب وضع خطط قصيرة وطويلة المدى، وأندية العالم كلها لديها فرق رديف وفرق في الدرجة الثانية.

وقال ناجي في تصريحات عبر قناة Etc: "الأندية يجب أن يكون لديها "مصنع لاعبين" من الناشئين والمعارين ولاعبين داخل النادي، ويجب الاستفادة ماليا أيضًا من اللاعبين المعارين أو الذين يتم بيعهم، من أجل تمويل الصفقات الجديدة، وشراء أبرز اللاعبين، كرة القدم حاليا صناعة والكل بدأ يتعامل معها بشكل مختلف للغاية".

وأضاف: "صناعة الكرة قائمة على المنتج، ولكن في مصر "المنتج ضعيف" ويجب الاهتمام بتحسين وتطوير المنتجات مستقبلًا، والسياسات التي تدار بها كرة القدم في مصر لابد أن تتغيير في أقرب وقت، وقطاعات كرة القدم ليس فيها تطور، منذ 7 سنوات لم يحصل المدربين على رخص تدريبية، واليوم نحن فرحين للغاية لأننا سنعطيهم هذا التراخيص".

وزاد: "اللاعب المصري يتعرض لضغوطا علامية وجماهيرية تفقده الثقة بالنفس".

وأكمل: "لابد من إعطاء الفرص للحارس الثاني في أي فريق، والأهلي لديه 5 حراس مرمى، كلهم قادرين على الانتقال لأي نادٍ، واللعب في المنتخبات المصرية".

وزاد: "الأهلي سبق وقام بتصعيد العديد من الحراس من قطاع الناشئين ومنهم شريف اكرامي واحمد عادل عبدالمنعم وامير عبدالحميد وكلهم تم تصعيدهم خلال وجودي في قطاع الناشئين، الحراس يحتاجون للدعم والمساندة، وألا يتعرضوا لصدمات نفسية في حالة تلقى أي خسائر".

وختم: "الأهلي ليس بحاجة مطلقا للتعاقد مع حارس مرمى جديد، والجميع يقيم الحارس حاليا بالمباراة الواحدة، إذا تصدى لكرة يتم الاشادة به، وإذا أخطأ يهاجمونه بقوة".