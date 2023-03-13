استعرض الإعلامي أحمد موسى، تسلسل ارتفاع تكاليف الحج؛ حيث وصلت أسعاره، سابقًا، إلى 10 آلاف جنيه، ثُمّ 100 ألف جنيه، وهي الأسعار التي لم تُصبح موجودة هذا العام؛ بعد ارتفاع أسعار الصرف.



وقال إن حج القرعة، التابع لوزارة الداخلية، كان يصل إلى 10 آلاف جنيه بعد ارتفاع أسعاره؛ ليصل بعد ذلك إلى حوالي 100 ألف جنيه؛ بعد ارتفاعات متلاحقة.



وتابع أن أقل سعر للحج، هذا العام، وصل إلى 175 ألف جنيه، لافتًا إلى أن من لديه الرغبة لتأدية هذه الفريضة بدرجة 5 نجوم؛ عبر السفر على متن طائرة خاصة (على سبيل المثال)؛ فهو متاح أيضًا، مؤكدًا أن تغيير سعر الصرف ساهم في ارتفاع أسعار أداء فريضة الحج، ووصولها لهذا الحد.



وأوضح أن أداء العمرة، هذه الأيام، شهد حالة إقبال كبيرة؛ مؤكدًا أن التوجه إلى الأراضي المقدّسة من أجل تأدية العمرة سيشهد تزايدًا ملحوظًا الأيام المقبلة؛ بعد ارتفاع تكاليف فريضة الحج هذا العام.





