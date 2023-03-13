مدير تعليم الجيزة يتفقد اليوم الأول لتدريب المعلمين الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

تفقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فعاليات اليوم الأول لتدريب المعلمين الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم في قاعة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، ومدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية.

وقال سلومة، إنه تم إنشاء جروبات واتسآب للمعلمين في حالة وجود أي استفسار ويتم الرد عليه فورا، مشيرا إلى توزيع المعلمين طبقا للإدارات التعليمية التابعة لمحل السكن وذلك تسهيلا والعمل على راحتهم والتخفيف عنهم.

وأكد أن الهدف العام من التدريب التربوي هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة، وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة.

كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم وتستمر التدريبات حتى يوم الخميس 16 مارس.