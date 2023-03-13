بلغاريا: مزارعون يدعون إلى حظر استيراد القمح من أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا منتجو الحبوب في بلغاريا، اليوم الاثنين، إلى إيقاف استيراد القمح من أوكرانيا.

وقال مشاركون في المظاهرات في ثلاث مناطق بلغارية لإذاعة "بي إن تي" البلغارية الرسمية، إن القمح المزروع محليا لا يمكنه منافسة الواردات الأوكرانية، حيث إنها أرخص بنحو 30٪.

وقال ديميتار ديمويتروف منسق الاحتجاجات اليوم الاثنين، إن "السوق انهارت والمستودعات ممتلئة"، وأضاف أن هناك مشاكل مماثلة بسبب استيراد بذور عباد الشمس الأرخص سعرا من أوكرانيا.

وأغلق المزارعون بشكل مؤقت، طريقا رئيسيا مهما شمالي بلغاريا ويربط مدينة روسه بالمناطق الداخلية من البلاد، وذلك عن طريق استخدام الجرارات وآلات الحصاد الخاصة بهم.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات شمالي البلاد إلى أجل غير مسمى.

وأبدى مزارعو الحبوب أيضا في منطقة بورجاس المطلة على البحر الأسود، استعدادهم للاحتجاج.