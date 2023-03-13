أفغانستان تبدأ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة حركة "طالبان" بأفغانستان عن بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد لمدة أربعة أيام تهدف إلى تلقيح 9.4 مليون طفل دون سن الخامسة اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الصحة إن الحملة ستغطي 31 من أصل 34 ولاية في أفغانستان وسوف تستمر لمدة أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم الوزارة شرفات زمان، للصحفيين، إنه تم تأجيل التطعيم في الثلاث ولايات المتبقية بسبب الطقس شديد البرودة.

وأضاف المتحدث "لحسن الحظ، ليس لدينا أي حالات إيجابية هذا العام".

وفي عام 2022، تم رصد حالتين من فيروس شلل الأطفال من النوع البري في أفغانستان.

وغالبا ما تواجه حملات التطعيم في أفغانستان وباكستان صعوبات بسبب نظريات المؤامرة التي تقول إن تطعيم شلل الأطفال يسبب العقم أو أن القائمين على التطعيم يتم استخدامهم كجواسيس.

وفي العديد من الحوادث، يتعرض القائمون على التطعيم ضد شلل الأطفال لهجوم من قبل المتطرفين.

وقبل أن تتولى طالبان مقاليد السلطة في سائر أنحاء البلاد في أغسطس 2021، كانت قد حظرت التطعيمات من باب إلى باب في المناطق التي تسيطر عليها، بيد أن الأمم المتحدة نجحت من خلال التفاوض مع طالبان في استئناف برنامج التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن شلل الأطفال مرض معد يمكن أن يسبب الشلل ويؤدي إلى الوفاة.