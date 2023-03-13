رئيسة وزراء الدنمارك: الكثيرون في مصر يسددون ثمن الحرب الروسية الأوكرانية

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، إن الكثيرين في مصر يسددون ثمن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن هناك تحديات قائمة في أزمتي المناخ والطاقة، مؤكدة أن العالم أمام مهمة صعبة في هذا الصدد.

وشدّدت رئيسة الوزراء، على أهمية الشراكة مع مصر في هذه المرحلة في ظل التحديات العالمية.

وأمس الأحد، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتى تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق، عقب وصولها مطار القاهرة؛ وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف.