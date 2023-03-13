 موجة أمطار رعدية تضرب مراكز شمال سيناء - بوابة الشروق
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موجة أمطار رعدية تضرب مراكز شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 11:37 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 11:37 م

رفعت محافظة شمال سيناء، اليوم، حالة الطوارئ تحسبا لتداعيات حالة الطقس غير المستقرة؛ إثر موجة أمطار رعدية سيطرت على كافة مراكز المحافظة.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات الأحوال الجوية غير المستقرة في محافظة شمال سيناء التي تمثلت في سقوط أمطار رعدية في كافة مناطق بئرالعبد والعريش والشيخ زويد ورفح.

وأوصت غرفة عمليات ديوان عام محافظة شمال سيناء جميع القطاعات الخدمية خاصة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية الاستعداد التام لتلقي البلاغات والتدخل السريع.

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