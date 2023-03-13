ندوات دينية وتوعوية لترشيد ستهلاك المياه بالإسكندرية

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم إطلاق سلسة من الندوات الدينية والتوعوية لترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.



وأشار نافع في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى تنوع الأنشطة التوعوية للحملة، حيث تم تنفيذ ندوات توعوية بمعهد الكردي الأزهري بالسيوف، وقصر ثقافة الأنفوشي، ومركز شباب الأنفوشي، وكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بالزوايدة، وورش رسم وتلوين وألعاب تفاعلية للأطفال وأنشطة رياضية وثقافية، بالتعاون مع ثقافة الإسكندرية، ووزارة الأوقاف، ووزارة الشباب والرياضة.



وكانت قد انطلقت فعاليات الأسبوع المائي للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتحريم إهدارها، وشن حملة توعوية تحمل رسائل للتعريف بمجهودات الدولة لتوصيل كوب مياه نظيف، وكذلك التوعية بكيفية الحفاظ على مرافق الدولة ومشروعاتها في مجال البنية التحتية وأهميتها.

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