قال وزير الدفاع المولدافي أناتولي نوساتي، الاثنين، إن بلاده لا تواجه خطرًا عسكريًا وشيكًا بل حربًا هجينة تقودها موسكو من أجل قلب السلطة المولدافية الموالية لأوروبا.

وأضاف نوساتي، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنه حتى لو لم يكن هناك في الوقت الحالي" تهديد عسكري على مولدافيا، تتأثر الدولة الصغيرة المجاورة لأوكرانيا بـ"التضليل والتوتر في المجتمع بسبب روسيا"، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، البالغ من العمر 50 عامًا، أن روسيا تحاول تغيير النظام السياسي وزعزعة الاستقرار والإطاحة بسلطة الدولة، من خلال التضليل ونشر التوتر داخل المجتمع.

فيما اتهمت السلطات المولدافية الموالية لأوروبا مرارا موسكو بالتحريض على انقلاب للإطاحة بالسلطة القائمة، وذلك بناء على وثائق حصلت عليها الاستخبارات الأوكرانية، ونفت موسكو ذلك.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر حاليًا يكمن في مجموعة من الاستفزازات التي تحاول روسيا الاتحادية استخدامها لزعزعة استقرار الوضع.

والأحد الماضي، أعلنت الشرطة المولدافية توقيف عناصر في شبكة يشتبه أن روسيا نظمتها بهدف زعزعة استقرار البلاد.