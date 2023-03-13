قال الموسيقار هاني شنودة، إن شغفه بالموسيقى لم يقل أو يتراجع بأي طريقة، معتبرا أن وطنه الحقيقي هو البيانو والأورج.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن شغفه بالموسيقى راجع إلى حرصه على التغيير، متابعا: «الموسيقى كانت ماشية في اتجاه، وأنا مشيت في اتجاه، والناس كلها مشيت ورايا».

وأشار إلى أن الفن يلعب دور توثيق العصر، موضحا أن هناك أفلاما سينمائية وثّقت بالفعل العصر الذي ظهرت فيه.

وتابع: «فيه أفلام فاتها الزمن مثل فيلم أريد حلا.. الفيلم ده عمل قانون الأسرة لكن الزمن تعداه وبالتالي كان الفيلم قضية عصره».

ولفت إلى أن اللحن يضمن نجاح الأغنية لكن الكلمات يضمن لها الخلود، مؤكدا أن هناك حاجة لمشروعات تُطلقها وزارة الثقافة لإعادة توزيع الأغنيات القديمة دون المساس بالأصل لتناسب الوقت الحالي.