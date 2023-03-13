وفاة الكاتب الصربي دراجوسلاف ميخايلوفيتش عن 93 عاما

توفى الكاتب الصربي دراجوسلاف ميخايلوفيتش، والمعروف باسم "سولجينتسين الصربي"، في بلجراد عن عمر ناهز 93 عاما، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصربية، نقلا عن أسرته.

وجرى ترجمة رواياته وقصصه القصيرة إلى العديد من اللغات. واستند عمله الوثائقي المكون من خمسة مجلدات "جولي أوتوك" الذي يروي قصة معسكر اعتقال يحمل نفس الاسم، على تجربته الخاصة وأدى إلى مقارنات مع الكاتب الروسي ألكسندر سولجنيتسين (1918-2008) الذي كتب "أرخبيل جولاج".

وأثارت بعض روايات ميخايلوفيتش غضب السلطات اليوغوسلافية وتم حظر عرض مسرحي مأخوذ عن أحد أعماله قبل وقت قصير من العرض الأول المزمع له في بلجراد.

وكانت إحدى علامات ميخايلوفيتش البارزة هي قدرته على إيصال صوت الأشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع، بما في ذلك المشردون أو السجناء.

وبصفته كاتب روايات ومسرحيات وسيناريوهات ومقالات، فإن أعماله تعتبر تصويرا حيا للحياة في البلقان في السنوات الأخيرة.

وولد ميخايلوفيتش في 17 نوفمبر 1930، في بلدة زوبريا الصربية الصغيرة بوسط صربيا، وتم اعتقاله عن عمر ناهز 19 عاما لأسباب سياسية وقضى عامين خلف القضبان، بما في ذلك في جزيرة جولي أوتوك، حيث كان يسجن معظم المعارضين للرئيس اليوغوسلافي في ذلك الوقت جوزيب بروز تيتو.