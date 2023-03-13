 وصول طائرة صربية تحمل 105 أطنان مساعدات إلى مطار دمشق لدعم متضرري الزلزال بسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول طائرة صربية تحمل 105 أطنان مساعدات إلى مطار دمشق لدعم متضرري الزلزال بسوريا

دمشق - أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 9:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 9:22 ص

وصلت طائرة صربية، اليوم الاثنين، تحمل على متنها 105 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى مطار دمشق الدولي لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا.

وقال سفير صربيا في سوريا رادوفان ستويانوفيتش -في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري- إن طائرة الإغاثة المقدمة من بلاده تعتبر ثاني طائرة مساعدات مقدمة من بلجراد.

وأضاف السفير الصربي أن المساعدات التي تضمنتها الطائرة جاءت بناء على تحديد من السفارة السورية في بلجراد ووزارة الخارجية، لافتا إلى أنها تشتمل على طعام وأدوية، وأدوات طبية أوجهزة للقلب والأشعة، وتجهيزات للمستشفيات.


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