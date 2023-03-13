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لأول مرة.. اتحاد الكرة يخصص دورة نسائية للحصول على رخصة التدريب

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 4:02 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 4:03 م

أعلنت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرفة على ملف الكرة النسائية في الجبلاية عن موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تخصيص لأول مرة دورة كاملة للبنات الراغبين في الحصول على رخص التدريب المحترفة.

وأشارت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الفرصة ستكون متاحة للبنات للحصول على رخصة C التدريب في دورة خاصة.

وأوضحت أن الدورة الخاصة لرخص التدريب الاحترافية سيعلن عن تفاصيلها بالكامل اتحاد الكرة في الأيام المقبلة، والتي تساهم في مساعدة البنات في تأهيلهن للحصول على الرخص الأعلى لظهور كوادر نسائية في مجال التدريب.


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