 وكيل تعليم الغربية يكرم الأولى عالميا في بطولة القوى البدنية للأندية - بوابة الشروق
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وكيل تعليم الغربية يكرم الأولى عالميا في بطولة القوى البدنية للأندية

علاء شبل
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 7:06 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 7:06 م

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالبة آمال السيد علي وجيه، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بالصف الأول الثانوي، والحاصلة على المركز الأول عالميًا في بطولة القوى البدنية للأندية الرياضية، حيث إن الطالبة تلعب في نادي 23 يوليو بالمحلة الكبرى، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وحضر التكريم، مدير عام الشئون التنفيذية، ومدير المدرسة، وولي أمر الطالبة الفائزة، وأسرة التربية الرياضية، ورئيس مجلس الأمناء ووكيل مجلس الأمناء ووكيل المدرسة.


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