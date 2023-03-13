وكيل تعليم الغربية يكرم الأولى عالميا في بطولة القوى البدنية للأندية

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالبة آمال السيد علي وجيه، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بالصف الأول الثانوي، والحاصلة على المركز الأول عالميًا في بطولة القوى البدنية للأندية الرياضية، حيث إن الطالبة تلعب في نادي 23 يوليو بالمحلة الكبرى، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وحضر التكريم، مدير عام الشئون التنفيذية، ومدير المدرسة، وولي أمر الطالبة الفائزة، وأسرة التربية الرياضية، ورئيس مجلس الأمناء ووكيل مجلس الأمناء ووكيل المدرسة.