 مقتل نادلة ستينية في هجوم يشتبه أنه مرتبط بالجريمة المنظمة في ألبانيا - بوابة الشروق
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مقتل نادلة ستينية في هجوم يشتبه أنه مرتبط بالجريمة المنظمة في ألبانيا

بودابست - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 3:36 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 3:36 م

قُتلت نادلة تبلغ من العمر 60 عاما عندما هاجم مسلحون مقهى في وسط العاصمة الألبانية تيرانا مساء أمس الأحد، وذلك وفقا لوسائل إعلام ألبانية نقلا عن الشرطة.

وقال موقع "تي في كلان دوت أل" إن خمسة رجال وحفيدة النادلة القتيلة والتي تبلغ عشرة أعوام أصيبوا في الهجوم. وكانت المرأة تعمل خلف طاولة الطلبات عندما قُتلت.

يشار إلى أن المقهى مملوك لرجل أعمال يقال إنه له صلات بالجريمة المنظمة. وتعتقد الشرطة إنه كان الهدف المرجو للمسلحين ولكنه لم يكن في المقهى وقت الهجوم.

يشار إلى أن الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات مشكلة كبيرة في ألبانيا. وأصبح قتالهم معقدا في ظل حقيقة أن المجرمين جعلوا الكثير من السياسيين والقضاة وممثلي الادعاء العام ورجال الشرطة معتمدين عليهم عن طريق رشوتهم.

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