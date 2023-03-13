رئيس مجلس النواب اللبناني: الحل السياسي يبدأ برئاسة الجمهورية

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، أن الحل السياسي في لبنان يبدأ برئاسة الجمهورية، مشددا على أنه لا خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية.



وأكد بري، خلال استقباله اليوم، مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة النقيبين عوني الكعكي وجوزيف القصيفي، أن "الحل السياسي يبدأ برئاسة الجمهورية"، معتبرا أن المرشح الذي يدعمه لتولي منصب رئاسة الجمهورية سليمان فرنجيه "مد يده للجميع، صالح كل الناس".



وشدد على أن "لا خلاص للبنان إلا بالدولة المدنية"، متسائلا " إذا كان سليمان فرنجيه لا يجمع فمن هو الذي يجمع؟".



وأضاف: "تمسكنا بالطائف كونه مثل إطارا لوقف الحرب وأفسح المجال أمام لبنان واللبنانيين لسلوك مسار متطور يحافظ على الطوائف ويحد من الطائفية، والمدخل الى ذلك فقط يقوم بتطبيق المادة 22 من الدستور، إذا لم ننتقل نحو الدولة المدنية لبنان لن يتعافى".



وقال رئيس مجلس النواب اللبناني: "أنا بحاجة إلى رئيس يتحدث مع سوريا بموضوع ترسيم الحدود وحل أزمة النازحين، لأننا إذا كنا سنعتمد على الأوروبيين والأمريكيين فهم غير مكترثين، لهذا نريد رئيسا قادرا على مقاربة الاستراتيجية الدفاعية، رئيسا يؤمن بإتفاق الطائف، وانطلاقا من كل ذلك رشحنا الأستاذ سليمان فرنجيه".



وذكر بري بما أعلنه في مهرجان الإمام السيد موسى الصدر في صور، حول انتخاب رئيس الجمهورية، بأن "المطلوب رئيس وطني يجمع ولا يفرق، رئيس له حيثية مسيحية وإسلامية وقبل أي شيء حيثية وطنية، رئيس يجمع ولا يطرح، رئيس يؤمن بعلاقات لبنان مع محيطه العربي، رئيس يؤمن بإتفاق الطائف".



يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي.



ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.



ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.