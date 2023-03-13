رئيسة وزراء الدنمارك: مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة

هنّأت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، مصر على الاستضافة الناجحة لقمة المناخ، ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركته الشخصية.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، إن قضية الهجرة تعتبر من التحديات المشتركة التي تتم مواجهتها.

وأضافت أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع مصر فيما يخص السيطرة على الحدود وكذا التعامل مع اللاجئين.

وأشارت إلى تعزيز الشراكة فيما يخص مواجهة تهريب البشر.

وأمس الأحد، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتى تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق، عقب وصولها مطار القاهرة؛ وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف.