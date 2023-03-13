صادقت اللجنة الكورية الجنوبية لمراجعة تنفيذ التبرعات لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا على التبرع بـ (19.5 مليون دولار أمريكي) في دعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وذكرت جمعية الصليب الأحمر الكورية الجنوبية -في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين- أنه من المتوقع استخدام 16.5 مليار وون من التبرعات التي ستستخدم لدعم تركيا، في إنشاء ألف حاوية سكنية للمشردين المقيمين في مخيمات، وإنشاء مركز الدعم، وتخصيص 6.2 مليار وون في أنشطة دعم طارئة مثل مرافق طبخ الطعام وشاحنات الطعام المتنقلة وشاحنات الغسل المتنقلة وغيرها.

وأضافت أنها تخطط لتقديم 5 مليارات وون إلى متضرري الزلزال في سوريا، ويتم تخصيص ملياري وون لمولدات الكهرباء ومجموعة مستلزمات النظافة وغيرها، وأيضا 3 مليارات وون لدعم مواد الصحة والصرف الصحي للاستجابة للأمراض المعدية مثل الكوليرا.

وقال رئيس اللجنة لي سانج-تشون إن اللجنة تبذل أقصى جهد لتنفيذ التبرعات بسرعة وشفافية، مضيفا أنها تخطط لتقديم دعم إضافي في الدورة الثانية من الاجتماع بتبرعات سيتم جمعها منذ يوم 9 مارس.