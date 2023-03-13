قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تحقيق حركة الملاحة بالقناة أرقامًا قياسية غير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، يرجع إلى الخدمة المميزة التي تقدمها الهيئة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن قناة السويس الجديدة أدت إلى مضاعفة عدد السفن التي تمر، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتهاء منها خلال عام واحد بدلًا من 3.



ولفت إلى أن عدد السفن التي تمر بقناة السويس ارتفع من 54 إلى 107، بعد افتتاح القناة الجديدة، موضحًا أن الأمر دليل على الثقة في الهيئة والخدمات التي تقدمها.



وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن مضاعفة أعداد عبور السفن تعكس رؤية الرئيس السيسي، التي أكدت على أهمية تعظيم الاستفادة من قناة السويس الجديدة، والانتهاء منها في وقت قصير.



وأكمل: «نحقق أكثر من الضعف الآن، والأمر يرجع إلى الرؤية الاستراتيجية الصائبة للقيادة السياسية والمتابعة المتميزة والمستمرة، فالرئيس السيسي يتابعنا يوميًا ويطمئن على الأرقام والخدمات التي نقدمها، حتى نتمكن من جذب خطوط ملاحية جديدة».



وأشار إلى تنفيذ مشروع تموين السفن المارة بقناة السويس بالوقود في بورسعيد والسويس، بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية ووزارة البترول، خلال أشهر قليلة، مضيفًا أن مباحثات الهيئة مع رئيسة وزراء الدنمارك، تطرقت إلى موضوعات الميثانول والطاقة الخضراء.









وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تحقيق حركة الملاحة بالقناة، اليوم الاثنين، أرقاما قياسية غير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية.



وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى معدل عبور يومي في تاريخها حيث عبرت 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن.