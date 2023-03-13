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حضر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، جلسة مجلس كلية التجارة؛ لمتابعة انتظام العمل بالكلية لمرحلة البكالويورس والدراسات العليا، جاء ذلك بحضور الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة، حرصه الدائم على حضور مجالس الكليات؛ لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمجلس مع العميد والوكلاء وأعضاء مجلس الكلية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالتعليم والطلاب والدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع، والعديد من الموضوعات التنظيمية الأخرى بالكلية.