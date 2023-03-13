كادت مباراة كرة قدم في لبنان، أن تتحول إلى كارثة تحصد أرواح المشجعين، لولا تدخل الجيش للحيلولة دون تفاقم الوضع.

فقد كان يفترض أن تكون مباراة فريقي العهد والأنصار، ضمن منافسات الجولة الختامية من "سداسي الأوائل" لبطولة لبنان لكرة القدم، عرسا للرياضة اللبنانية، إلا أنها تحولت إلى معارك بين مشجعي الفريقين من جهة، وبين مشجعي "الأنصار" وقوات الأمن من جهة أخرى.

بدأت الأزمة في الدقيقة 99، قبل انتهاء المباراة بـ8 دقائق، بعد تحطيم الجماهير لكراسي المدرجات وقذفها نحو الملعب، وتبادل الهتافات الطائفية، ثم تحطيم السور الحديدي الفاصل، إثر احتكاك بين لاعبي الفريقين واقتحام أرضية الميدان من قِبل جماهير نادي "الأنصار".

بعدها، غادر طاقم التحكيم واللاعبون إلى غرفة خلع الملابس، لتتحول أرضية الملعب إلى ساحة مواجهة بين قوات الأمن ومشجعي نادي "الأنصار"، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت نتيجة المباراة آنذاك تشير إلى تقدم فريق العهد بنتيجة (3-2). تلك النتيجة كانت تعني تتويج العهد بلقب الدوري للمرة الـ9 في تاريخه، ليصبح ثاني أكثر الأندية اللبنانية تحقيقاً للقب، بعد الأنصار صاحب الـ14 لقباً.

من جهته، عبَّر جورج كلاس وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، عن أسفه لخروج بعض الجمهور عن الروح الرياضية ولجوئهم إلى العنف والشغب كوسيلة للتعبير.

ودعا الوزير الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلى التعامل وفق القوانين وبالحكمة اللازمة مع ما حدث داخل الملعب.