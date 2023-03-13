أحمد بلال: أنا من أفضل 4 مهاجمين في تاريخ مصر

قال أحمد بلال لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنه كان أحد أفضل المهاجمين في جيله ، وأضاف بلال في تصريحات إذاعية عبر أثير «نجوم إف إم» ببرنامج «في الاستاد»: «أُصنف من ضمن أفضل 4 مهاجمين في تاريخ مصر، وأستثني محمود الخطيب من تلك المقارنة لأنه كان في مركز غير مركزي».

وتابع: «جمال عبدالحميد وعماد متعب وحسام حسن وأحمد بلال هم الأفضل في مركز الهجوم عبر تاريخ مصر».

وأضاف : «أحرزت أهدافًا في كل الأندية ، كل المدافعين كانوا في مستوى سهل بالنسبة لى».

وعن علاقته بحسام حسن نجم مصر والاهلى السابق قال : «علاقتي بحسام حسن كانت جيدة جداً وقمت باضافة رقم 1 بجانب رقم 9 ليصبح 19 لأبتعد عن رقمه المفضل 9 تحدث معى عندما ارتديت رقمه فى المران وتوصلت لهذه الفكرة».