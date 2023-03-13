موظفو التربية والتعليم بالمنيا يتقدمون بـ41 بلاغا لعدم تقاضيهم مرتباتهم الشهرية

تقدم 41 موظفا بالتربية والتعليم في محافظة المنيا، ببلاغ إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ضد 5 مسئولين عن تحرير الرواتب والدفع الإلكتروني، ويتهمونهم بالتسبب في إيذائهم معنويا وماديا وضياع مرتباتهم الشهرية.

وقال المعلمون في البلاغ، إنهم يعيشون في فوضى منذ العمل بتطبيق نظام البيرول للمرتبات، مؤكدين أن موظفين الحسابات الإدارات التعليمية لا يجيدون التعامل معه.

وأكد المعلمون، أن منهم من لم يتقاضى راتبه لمدة شهرين، ومنهم من تعرض لفرض فوائد بنكية بسبب تأخر راتبه نصف شهر، وراتبه محول على البنك بسبب قرض، واعتبره البنك سيئ التعامل وتم وضعه في القائمة السوداء.

واستنكر المعلمون مقدمو البلاغات، من أن الاستهتار الذي يتعرضون له، حيث يقوم الموظفون بالاتصال بموظفي التربية والتعليم المتقاضين رواتبهم مضاعفة "بالخطأ"، ويطالبونهم بسداد فرق الراتب لحساب الإدارة بشكل عاجل وإلا سيعاقبون، مؤكدين أن هذه الفوضى منذ 3 شهور ولم تتوقف حتى الآن.

وقال أحد المعلمون من مقدمي البلاغ، "ص.و"، "توجهت يوم 23-2-2023 لاستلام المرتب الخاص بي على فيزا بنك الإسكان والتعمير بالمنيا ولم أجده، وعند سؤال مسئول الدفع الإلكتروني بالإدارة التعليمية، أجاب أن المحولين رواتبهم على البنوك سوف يتم إضافة المرتب الخاص بهم يوم 28-2-2023، ثم توجهت إلى البنك في التاريخ المذكور سابقا، لكن لم أجده أيضا، وتوجهت إلى مسئول المرتبات بالمدرسة وأبلغته بذلك؛ ليخاطب الإدارة التعليمية تليفونيا، مؤكدين له أن كل من له راتب لم يضاف سيتم عمل كشف في المدرسة التابع لها وإرساله إلى الإدارة التعليمية، وبالفعل تم عمل الكشف بجميع المعلمين الذين لم يضاف راتبهم حتى يوم 28-2-2023، وكان عددهم 41 موظفا في مدرسة واحدة، وتم إرسال نسختين واحدة باليد وأخرى عن طريق "واتس آب"، وأجاب مسئول الدفع الإلكتروني بالإدارة التعليمية، أن الرواتب المتأخرة سوف يتم إضافتها يوم 8-3-2023 من الشهر الجاري.

وأضاف، أنه توجه لصرف الراتب الخاص به في 8-3-2023 إلا أنه لم يجده أيضا، مع العلم أن جميع الأسماء المدرجة بالكشف تم الصرف لهم، مشيرا إلى أنه توجه إلى مسئول مرتبات الإدارة ومدير ووكيل الحسابات، ليؤكد له أن اسمه سقط من كشف الدفع الإلكتروني وعليه الانتظار للشهر القادم.

وتابع "ص.و"، "وقع علي ضرر مادي لعدم قدرتي على سداد قرض قد اتخذته بضمان راتبي، كما لم أفي باحتياجات أسرتي المعيشية"، مؤكدا أنه تعرض للمعاملة السيئة من مسئولي الدفع الإلكتروني و"كأن الإنسان ليس لديه حق في المطالبة بحقوقه".

واتهم "ص.و" المسئولين عن منظومة المرتبات بالإهمال في حقهم وتعرضه هو وأسرته لأضرار مادية ومعنوية.

من جهته قال المهندس حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن نظام البيرول، هو نظام جديد تم تطبيقه منذ شهر يناير، كما أن الأخطاء التي ذكرها المعلمون يتم تداركها أولا بأول، وجاري معالجة الأخطاء التقنية.