حالات التسمم في إيران تطال 13 ألف طالبة واستمرار احتجاز 100 منهن بالمستشفيات

قالت مصارد رسمية إيرانية إن حالات التسمم الغامضة في البلاد للتلميذات التي بدأت في نوفمبر بلغت 13 ألف حالة مشتبه بها، من بينهن 100 تلميذة صغيرة تتلقين العلاج الآن في المستشفيات، حسبما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين.



وكانت عمليات التسمم قد هزت البلاد وأثارت موجات احتجاجات جديدة في الأسبوع الماضي.



وتعتقد الحكومة الإيرانية أنه يتم تسميم الفتيات عن عمد، ربما من جانب جماعات تعارض تعليم الفتيات.



وقد تأثرت مدارس البنات بشكل حصري تقريبا. وأعرب آباء الطالبات وأقاربهن عن جام غضبهم واتهموا السلطات بالإخفاق، وألقوا باللوم عليها بشكل جزئي.



وأشار الأطباء إلى أن نوعا من الغاز السام يمكن أن يكون مصدر الهجمات، ولكن خلفيتها لا تزال غير واضحة بشكل كبير. ولم تسفر هذه الهجمات عن حالات وفاة حتى الآن.



وتعرضت قيادة البلاد السياسية والروحية لضغوط كبيرة منذ اندلاع الاحتجاجات في الخريف ضد الحكومة القمعية ونظام الحكم الإسلامي.



وبعد وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي في محبس الشرطة، انزلقت طهران في براثن أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود.