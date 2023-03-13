دفعة قوية لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

يسعي ريال مدريد لحجز مكان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه ليفربول في ملعب سانتياجو برنابيو هذا منتصف الأسبوع.

وقبل المباراة تلقى لوس بلانكوس دفعة مضاعفة حيث من المقرر أن يكون كريم بنزيما وفيرلاند ميندي جاهزين للمباراة.

وذكرت صحيفة " ماركا " أن الثنائي قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من المشاركة خلال المواجهة، بعد أن أصبحوا جاهزين بعد التعافي من الإصابات.

غاب بنزيما عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد إسبانيول في نهاية الأسبوع الماضي حيث كان يعاني من ألم في الكاحل.

لكن وفقًا للتقرير، عاد الفرنسي إلى التدريب وأكمل بالفعل جلستين جماعتين.

أما ميندي فقد غاب عن الملاعب منذ أواخر يناير عندما تعرض لإصابة خلال مواجهة ضد أتلتيكو مدريد.

من جانبه عاد الظهير الأيسر الفرنسي إلى التدريبات قبيل المباراة ضد إسبانيول، لكنه لم يكن جاهزًا لمواجهة الفريق الكتالوني.

لكن المدافع مثل بنزيما أكمل دورتين تدريبيتين مع الفريق، ووفقًا للتقرير ، فإن المشاعر المحيطة بلياقة الثنائي الفرنسي جيدة.

في هذه الأثناء وفي خبر إيجابي آخر ، يقترب ديفيد ألابا أيضًا من تعافيه، بعد أن استأنف عمله مع الكرة، على الرغم من أنه لم يتدرب بعد مع بقية المجموعة.

وقطع ريال مدريد خطوة واحدة إلى ربع النهائي، بعد أن حقق فوزًا رائعًا بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد.