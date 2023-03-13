 الجيش اللبناني: القبض على 12 شخصا وضبط أسلحة وذخائر في منطقة التبانة بطرابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: القبض على 12 شخصا وضبط أسلحة وذخائر في منطقة التبانة بطرابلس

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 11:27 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 11:27 م

أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 12 شخصا بعد مداهمات لعدد من الشقق في منطقة التبانة بعاصمة الشمال اللبناني طرابلس، وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخيرة.

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت بتاريخ أمس عددا من الشقق في منطقة التبانة وتحديدا شارع سوريا، حيث ألقت القبض على 12 شخصا بجرائم حيازة أسلحة ومخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف.

وأوضح أن المضبوطات سلمت للجهات المختصة وتمت مباشرة التحقيقات.


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