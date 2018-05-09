إبراهيم عيسى عن مسلسل حضرة العمدة: مصر ستتقدم عندما تقودها المرأة

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كواليس كتابة مسلسل "حضرة العمدة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، قائلًا: "أنا مؤمن بمبدأ وهو أن مجتمعنا هيتعدل لما تقوده النساء"، وأن المجتمع المصري يصبح متقدمًا عندما تقوده النساء والعمودية كمنصب هي فكرة تعكس الولاية المباشرة للمرأة والتحامها مع مشاكل الناس ومخاطبة مشاكلهم ووجدانهم.



لفت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" إلى أن تعديل القانون والسماح للمراة بأن ترشح نفسها في منصب العمدة هو تعديل حدث من سنوات ورغم ذلك لم تترشح للمنصب سوى 4 نساء في منصب العمدة رغم أن مصر بها أكثر من 4 آلاف قرية يتبعها 26 ألفًا و757 كفرًا ونجعًا وعزبة.



عن اختيار روبي للقيام بالدور، قال: "الجميل في اختيار روبي هي المفاجأة في حد ذاتها لأنها مرتبطة في أذهان الناس بقيامها بالادوار اللطيفة رغم أن لها سابقة في القيام بدور مركب في سجن النسا وبالاضافة إلى كونها مطربة متميزة لها شعبية كبيرة، وكل هذه العوامل تصقل فكرة قيامها بالدور ونجاحها فيه، وهي ستكون مفاجأة".



كشف أن روبي تؤدي دور أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، وهي مخلصة وملتزمة جدًا في عملها.