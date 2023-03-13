الشرقاوي: يلزمنا الاستثمار في البحث والتعليم لمواجهة تحديات العقد الجديد

قال الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، إن المشاركة الفعالة للجامعات مع الصناعة مهمة، وتأتي من خلال خلق أفكار جديدة تتبناها الصناعة في المشروعات البحثية، مثل تصنيع سيارة كهربائية، وتطوير تكنولوجيا القوالب (الأسطمبات) في مصر.

وأضاف "الشرقاوي"، بحسب بيان وزارة التعليم العالي، أن إشراك المؤسسات التعليمية في القطاعات الاقتصادية يؤدي إلى خلق فرص الاستثمارات المُحتملة، وتطوير المشاريع على أرض الواقع في المناطق الجغرافية التابعة لها.

وأوضح أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات البحث والتعليم والابتكار؛ لمواجهة تحديات العقد الجديد، والمُساهمة في تعزيز قدرة مصر على الوصول إلى المعرفة الجديدة والتكنولوجيات الرئيسية وتطويرها.