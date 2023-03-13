جيمي كيميل ساخرا من صفعة ويل سميث: كن عنيفا وستحصل على الأوسكار

لم يفت الإعلامي الشهير جيمي كيميل فرصة تقديمه لحفل جوائز الأوسكار لهذا العام، وقدم وصلة سخرية حول صفعة النجم العالمي ويل سميث للمقدم كريس روك خلال حفل العام الماضي.

ووجه "كيميل" حديثه للحضور قائلا: "نريدك أن تستمتع، وتشعر بالأمان، والأهم من ذلك، نريد أن أشعر بالأمان".

وتابع "كيميل": "إذا ارتكب أي شخص في هذا المسرح عملاً من أعمال العنف في أي وقت أثناء العرض، سيحصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل ويسمح له بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة".

واختتم "كيميل" حديثه قائلاً: "إذا غضب أي منكم من نكتة وقرر أن يأخد موقفا منها فلن يكون الأمر سهلاً".

تشهد النسخة الـ 95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام تغييرات جذرية بعد صفعة الأوسكار الشهيرة، التي تلقاها مقدم الحفل في العام الماضي، كريس روك، من النجم العالمي ويل سميث بعد سخريته من مرض زوجته.

وفي السابق علق "كيميل" على تغيير اللون الخاص بسجادة حفل الأوسكار، قائلا: "أعتقد أن اختيار سجادة بهذا اللون بدلاً من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا بأنه لن تراق دماء".

انتشرت حالة من الذعر بين منظمو حفل جوائز الأوسكار لهذا العام؛ خوفا من ظهور أحداث عنف أخري على يد "ويل سميث جديد"، حيث قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور "الأوسكار" وضع خطة أمنية تضمنت فريق لرصد ومنع أحداث العنف خلال إقامة الحفل ومعاقبة من يتسبب في نشر الفوضى بين الحضور.