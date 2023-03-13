أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوصل إلى حل في أزمة بنكي "سيليكون فالي" و"سيجنتشر"، في أعقاب اجتماع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، مع مجلس إدارة البنكين.

وطمأن الرئيس الأمريكي، المودعين في هذين البنكين بأنه يمكنهم سحب أموالهم عند احتياجهم لذلك، حسبما ورد في بيان للبيت الأبيض

وقال الرئيس الأمريكي إن الحل الذي تم التوصل إليه مع مسؤولي البنكين اللذين أعلن انهيارهما، الجمعة، يُجنب تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر"، في إشارة إلى أنه لن يكون هناك خطة إنقاذ مالي حكومية للبنكين.

وعبر بايدن عن التزامه بـ"تحميل المسؤولين عما حدث، المسؤولية الكاملة"، وفق تعبيره.

وصرح بايدن: "يسعدني أنهم توصلوا إلى حل سريع يحمي العمال الأمريكيين والشركات الصغيرة ويحافظ على نظامنا المالي آمنًا، ويضمن الحل أيضًا عدم تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر".

وتابع: "الشعب الأمريكي والأمريكي يمكن للشركات أن تثق في أن ودائعها المصرفية ستكون موجودة عندما تحتاج إليها".

وكانت السلطات الأمريكية قد اتخذت قرارا الجمعة الماضية، بإغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الاثنين باسم جديد، إثر عجزه عن أداء حقوق عملائه، مما أحدث حالة شديدة من القلق والذعر في الأسواق العالمية.