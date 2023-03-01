انتشال امرأة ورضيع من تحت الأنقاض بعد انهار بناية غربي الجزائر

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أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر بانتشال امرأة وطفل رضيع أحياء من تحت الأنقاض عقب انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق بحي سيدي البشير بمدينة وهران غربي الجزائر.

وقال في بيان إن عملية الإنقاذ لا تزال متواصلة.

وذكرت صحيفة "الخبر" في موقعها الإلكتروني، أن أجهزة الدفاع المدني قامت بإنقاذ جرحى من تحت الأنقاض ونقلتهم إلى المستشفى.

ووفقا للصحيفة، يعود سبب انهيار المبنى إلى أعمال حفر مشروع تطوير عقاري في موقع مبنى قديم، مشيرة بأن نفس الحي شهد انهيار مبنى نهاية الشهر الماضي، ما تسبب في وفاة شخص عمره 58 عاما، وإصابة آخرين.