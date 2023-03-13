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انخفاض مخزون الغاز في ألمانيا إلى 64%

برلين - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مارس 2023 - 12:16 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مارس 2023 - 12:16 م

انخفض مخزون الغاز الطبيعي في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 مارس إلى 160.8 تيراوات/ساعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين استنادا إلى بيانات هيئة مرافق الغاز الأوروبية أن نسبة الغاز في مرافق التخزين الألمانية بلغت 64%، وهي بذلك أعلى من المتوسط الذي جرى تسجيله في نفس الفترة خلال السنوات الخمسة الماضية، والذي بلغ 40%.

وقبل أسبوع كانت نسبة الغاز المخزون في المرافق بألمانيا تبلغ 68٪ من سعتها.

وسجلت ألمانيا وفرنسا أكبر تغييرات في غضون أسبوع واحد، بقياس تيراوات/ساعة، من بين الدول المدرجة أدناه.

وكانت مرافق التخزين الفرنسية أقل امتلاء على أساس النسبة المئوية، بينما كانت مستويات التخزين المجرية الأقل امتلاء عند مقارنتها بمتوسط 5 سنوات لهذا الوقت من العام.

وسجلت فرنسا ثاني أقل نسبة امتلاء مقارنة بمتوسط 5 سنوات.

وكانت مرافق التخزين في النمسا وهولندا الأعلى مقارنة بالمتوسط الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية.


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