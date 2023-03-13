رئيس مجلس الدولة الصيني: الشركات الخاصة في الصين تتمتع ببيئة أفضل ومساحة أوسع للتنمية

قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، اليوم الاثنين، إن الشركات الخاصة في الصين ستتمتع ببيئة أفضل ومساحة أوسع للتنمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي في مؤتمر صحفي إن "الحكومة ستبذل جهودا لتعزيز بيئة تجارية موجهة نحو السوق وقائمة على أساس القانون وذات طابع دولي، وستعامل الشركات من جميع أنواع الملكية على قدم المساواة وتحمي حقوق الملكية للمؤسسات وحقوق ومصالح رواد الأعمال وفقا للقانون".

وأضاف: "سنخلق بيئة متكافئة لجميع أنواع الكيانات التجارية وسنقدم المزيد من الدعم للمؤسسات الخاصة لتنمو وتزدهر".

وتابع لي أنه "بفضل سوق ضخم للغاية ينعم بطلب هائل، تتمتع الصين بعدد كبير من القطاعات الجديدة ومسارات السباق الجديدة التي توفر فرصا هائلة لرواد الأعمال من القطاع الخاص".كما شدد على أن "التزام الصين بتنمية القطاع الخاص أمر قاطع وراسخ."

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن بلاده "ستوسع الانفتاح بشكل أكبر خلال هذا العام بما يتماشى مع قواعد التجارة الدولية رفيعة المستوى، وستفتح بابها على نطاق أوسع للعالم مع توفير بيئة أعمال وخدمات أفضل".

وقال في مؤتمر صحفي إن "هذا العام يوافق الذكرى الـ45 لسياسة الإصلاح والانفتاح الصينية، التي طورت الصين وأثرت أيضا على العالم.. إن الصين ظلت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بالنظر إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 189 مليار دولار أمريكي في عام 2022".

وأوضح أن "الانفتاح سياسة دولة أساسية للصين، وبغض النظر عن كيفية تطور الوضع الخارجي، فإن الصين ستتمسك باتباع هذه السياسة".

وأكد أن "معرض الصين الدولي السنوي للاستيراد، الذي يعد خطوة رئيسية للصين لفتح سوقها أمام العالم ومشاركة فرص التنمية، عقد لمدة خمس سنوات متتالية على الرغم من الجائحة. في العام الماضي، شاركت أكثر من 2800 شركة من 127 دولة ومنطقة في المعرض"، مشيرا إلى أن هذا يثبت جيدا أن السوق الصينية المفتوحة والكبيرة توفر فرصا كبيرة للشركات من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الصين ترحب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم.