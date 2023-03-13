الملك تشارلز يدعو لتحقيق الصالح العام العالمي في أول خطاب بمناسبة يوم الكومنولث

دعا الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة في بريطانيا، دول العالم أجمع إلى "السعي معا" لتحقيق "الصالح العام العالمي"، وذلك في أول خطاب له بمناسبة يوم الكومنولث، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين.



وأبرز تشارلز دور المؤسسة "الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أكثر القضايا إلحاحا في عصرنا"، في خطابه الذي ألقاه خلال قداس كنيسة ويستمنستر السنوي للاحتفال بالكومنولث.



واحتفى تشارلز بـ"والدته الحبيبة"، واصفا كيف كان يوم الكومنولث لحظة فخر للملكة الراحلة إليزابيث التي "كرست حياتها الطويلة والرائعة" في خدمة "أسرة الكومنولث".



وكان من بين الضيوف عقيلة الملك وأمير وأميرة ويلز ودوق ودوقة إدنبرة الجديد والأميرة الملكية وأمين عام الكومنولث وبارونة اسكتلندا إلى جانب العديد من القادة الدينيين وكبار الشخصيات من جميع أنحاء المملكة المتحدة ودول الكومنولث والمئات من أطفال المدارس.