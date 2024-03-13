قراصنة يختطفون سفينة شحن في المحيط الهندي ويحتجزون البحارة رهائن

اختطفت مجموعة من القراصنة الصوماليين، سفينة ترفع علم بنجلاديش في المحيط الهندي وهددوا بقتل البحارة، المحتجزين كرهائن ما لم يتم دفع فدية، وفقا لما ذكرته شركة إس آر شيبينج المحدودة للشحن.

وكانت السفينة "إم في عبد الله" في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قادمة من موزمبيق عندما هاجمها القراصنة في المحيط الهندي أمس الثلاثاء.

وقال ميزان الإسلام، المتحدث باسم شركة إس آر شيبينج المحدودة، التي تشغل سفينة شحن البضائع السائبة، إن طاقم السفينة يضم 23 فردا، مضيفا أن حمولة السفينة من الفحم.

وأبلغ المتحدث وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف أن "جميع أفراد الطاقم على متن السفينة كانوا بخير وبصحة جيدة، عندما تحدثنا إليهم صباح اليوم الأربعاء"، مضيفا أن شركة الشحن ستبذل كل ما في وسعها لإنقاذهم.

وتابع: "لم نتمكن من إجراء أي اتصال مع القراصنة حتى الآن"، ذاكرا أن القراصنة سيطروا بشكل كامل على السفينة ويقومون الآن بتحويل مسارها نحو السواحل الصومالية.

وأكد: "أولويتنا القصوى تحرير البحارة ومن ثم استعادة السفينة سليمة".

وذكرت وسائل إعلام محلية في بنجلاديش أن البحارة بعثوا رسائل إلى ذويهم يطلبون من السلطات سرعة التحرك.

وذكرت صحيفة "بروثوم ألو" اليومية في بنجلاديش أن ضابط أول السفينة عتيق الله خان بعث برسالة إلى زوجته في بنجلاديش مساء أمس الثلاثاء، قال فيها: "أبعثي هذه الرسالة إلى الجميع لأنهم يحتجزون (هواتفنا) المحمولة، وإذا لم يحصلوا على المال، فسوف يشرعون في قتلنا واحدا تلو الآخر".