وقعت الإمارات والمجر، اليوم الأربعاء، اتفاقا بقيمة خمسة مليارات يورو(5ر5 مليار دولار) لتنفيذ مشاريع في بودابست، منها تطوير أحد أحياء بودابست المتهالكة، وهو المشروع الذي أثار بعض الانتقادات حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو قوله، بعد توقيع الاتفاق مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، قوله إن شركة إيجل هيلز العقارية ستتعاون مع الحكومة في بودابست لتطوير محطة سكك حديدية مهجورة جزئيا.

وكانت الحكومة المجرية تعتزم إنفاق حوالي مليار يورو من أموالها الخاصة لتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لما قاله يانوس لازار، الوزير المسؤول عن البناء والنقل، في أواخر العام الماضي.

وقال لازار في ذلك الوقت إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان أمر ببناء مشروع كبير يذكرنا بدبي من حيث عظمته.