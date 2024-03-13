مراجعة تراخيص المعديات والمراكب النهرية حفاظا على أرواح المواطنين بالبحيرة

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شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكثفة على المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الالتزام بكل الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة تابعت أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

وفي مركز ومدينة رشيد تم متابعة جميع المعديات ومراجعة التراخيص ووسائل الأمان بها، وتبين الالتزام بقواعد الحمولة والآمان وتعريفة الركوب بجميع المعديات، وتم التشديد على الالتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظا على الأرواح.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة، بمراجعة المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر جميع الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة، والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.