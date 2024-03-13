السجن لمدة عامين ونصف بحق رجل قتل قطا بشكل مروع في تركيا

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أصدرت محكمة في مدينة إسطنبول التركية حكما بالسجن بحق رجل لمدة عامين ونصف العام بسبب قتله قطا بشكل متعمد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأربعاء.

وفرضت المحكمة أيضا حظرا على سفر الرجل، إلا أن الحكم ليس نهائيا.

وأظهرت لقطات تم عرضها خلال المحاكمة الرجل وهو يطارد قطا ضالا يدعى "ايروس" ويركله بقدمه داخل مصعد لعدة دقائق حتى لفظ القط أنفاسه الأخيرة.

وقد أثارت الواقعة التي حدثت في أول يناير الماضي حالة من الغضب على الصعيد الوطني.

وتابع العديد من النشطاء والسياسيين جلسة الاستماع اليوم الأربعاء.

وقال المتهم إنه كان يعاني من مشكلات نفسية، وفقا للأناضول. وانتشرت مقاطع فيديو على موقع "إكس" تظهر أشخاصا داخل قاعة المحكمة وهم يهتفون ويصفون الجاني بأنه قاتل.

وانتشر هاشتاج "العدالة لايروس على موقع "اكس".

وقال وزير العدل يلماظ تونج على الموقع إن هذه العقوبة هي أقصى عقوبة على الإطلاق بموجب قانون حماية الحيوان.