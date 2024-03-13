إقامة 8 فعاليات للأطفال الموهوبين وذوي الهمم بقصور وبيوت الثقافة بمطروح

قال محمد حمدى مدير مديرية الثقافة بمطروح، إنه أقيم 8 فعاليات ما بين ورش عمل للاطفال الموهوبين وذوى الهمم، ومحاضرات، بكل من قصور وبيوت ثقافة الضبعة، الحمام، سيدي برانى، الطفل مرسى مطروح.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بمطروح، أنه تم تنظيم ورشة فنية للموهوبين للفنانة إيفا فرح ببيت ثقافة الضبعة، وورشتين فنيتين للرسم على الزجاج للفنانة مني شاكر بقصر ثقافة مرسى مطروح، محاضرة عن الحكمة من فرض الله للصيام للشيخ اسلام سعودي عبده ببيت ثقافة الحمام، ومحاضرة رمضان شهر اليمن والبركات للشيخ السعيد مصطفي خلف المعهد الازهري فتيات، بقصر ثقافة الطفل، وورشة حكي تفاعلي، عن فوائد الصيام ببيت ثقافة براني، ومحاضرة عن تشريعات مكافحة الفساد الإداري ببيت ثقافة الضبعة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار الدور التنويري والثقافي والتوعوي، الذى تقوم به وزارة الثقافة، بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني، وعمرو بسيونى القائم بأعمال رئيس هيئة قصور الثقافة الجماهيرية.