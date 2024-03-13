وكالة أونروا تعلن سقوط جرحى في ضربة استهدفت أكبر مستودعاتها بمدينة رفح الفلسطينية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، إن أكبر مستودعات المساعدات التابعة لها في قطاع غزة تعرض للقصف، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة العشرات.

وصرحت المتحدثة باسم أونروا جولييت توما، لوكالة فرانس برس: «يمكننا أن نؤكد أن مستودعا ومركز توزيع تابعا للأونروا في رفح (جنوب غزة) تعرض للقصف ما أدى إلى إصابة العشرات».

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31 ألفًا و272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73 ألفًا و24، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنا، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.